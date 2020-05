Il Ministero si avvale dei carabinieri Nella bozza del dl aprile anche i blitz sul

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020)del decretoper fronteggiare l'emergenza coronavirus ci sono "nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Tra queste il periodo di sospensione dei licenziamenti che passa da due a cinque mesi rispetto alla precedente formulazione. Poi il Reddito di emergenza sale a 800 euro, mentre il bonus baby sitter viene portato a 1.200 euro (a 2.000 per medici e infermieri) con un'indennità fino a 600 euroai lavoratori domestici. Indennità per il mese di maggioalle partite Iva che hanno subito una riduzione del 33 per cento del reddito a marzo e, iscritti alla gestione separata e che non sono non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Poi i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata ...