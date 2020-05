Il messaggio di Papa Francesco: “I politici superino le divisioni” (Di sabato 2 maggio 2020) Papa Francesco torna a parlare sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Pontefice invita i politici a superare tutte le divisioni. Si pronuncia nuovamente sull’emergenza Coronavirus Papa Francesco. In queste settimane il Pontefice ha voluto mandare un messaggio di speranza ai suoi fedeli, invitandoli addirittura a pregare da casa per evitare assembramenti nelle chiese. Una posizione controcorrente … L'articolo Il messaggio di Papa Francesco: “I politici superino le divisioni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Il parroco anti-Bergoglio che fu scomunicato? I suoi 40mila seguaci : un messaggio a Papa Francesco

Papa Francesco - il messaggio integrale di Pasqua : “L’Unione Europea ha di fronte una sfida epocale”. Benedizione Urbi et Orbi

Europa egoista - non andrai lontano. Il messaggio del Papa (Di sabato 2 maggio 2020)torna a parlare sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Pontefice invita ia superare tutte le divisioni. Si pronuncia nuovamente sull’emergenza Coronavirus. In queste settimane il Pontefice ha voluto mandare undi speranza ai suoi fedeli, invitandoli addirittura a pregare da casa per evitare assembramenti nelle chiese. Una posizione controcorrente … L'articolo Ildi: “Ile divisioni” proviene da www.inews24.it.

sole24ore : Dal Papa messaggio di pace al governo: «Prudenza e obbedienza per fermare la pandemia» - valerio68100679 : @Agenzia_Ansa ... messaggio per renzi! Hai visto il nostro papa buono buono dalle favelas all’alta finanza!! - morleysoul : Mio papà ha visualizzato senza rispondere, se domani mattina non mi sveglio con un suo messaggio in cui mi ringrazi… - remsbutera : @notearsbutera Messaggio da Papà - Emilystellaemi2 : RT @francycognato: Cucciolotta candida come la neve, dolce come lo zucchero aspetta una mamma e/o un papà che si prendano cura di lei???? 3… -

Ultime Notizie dalla rete : messaggio Papa Dal Papa messaggio di pace al governo: «Prudenza e obbedienza per fermare la pandemia» Il Sole 24 ORE DIRETTA ATTO DI AFFIDAMENTO ITALIA ALLA MADONNA/ Video: terminata la preghiera

Tutto è pronto per l’Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna che avrà inizio fra pochi minuti presso il Santuario di Caravaggio. In questo modo la Chiesa italiana vuole affidare a Maria i malati, ...

Francesco Facchinetti al padre Roby: "Ricordo quel camion, quando il destino ci ha voluto tenere su questa terra"

Un Primo maggio di emozioni e lacrimer per Francesco Facchinetti e papà Roby. Il cantante e produttore compie gli anni e su Instagram dedica un commovente messaggio al padre, da cui è separato causa q ...

Tutto è pronto per l’Atto di Affidamento dell’Italia alla Madonna che avrà inizio fra pochi minuti presso il Santuario di Caravaggio. In questo modo la Chiesa italiana vuole affidare a Maria i malati, ...Un Primo maggio di emozioni e lacrimer per Francesco Facchinetti e papà Roby. Il cantante e produttore compie gli anni e su Instagram dedica un commovente messaggio al padre, da cui è separato causa q ...