Il "Lucky Devil" si adegua al coronavirus: streep-tease e mascherine (Di sabato 2 maggio 2020) Una delle cose più stimolanti della pandemia di coronavirus è la ferma determinazione da parte degli imprenditori di reinventare il proprio business. Per la categoria degli Strip club vale lo stesso discorso. Infatti, chi si spoglia per professione deve trovare modi nuovi e innovativi per rispettare il distanziamento sociale imposto. Dagli strip club di Instagram agli spettacoli di burlesque virtuali, gli artisti non lasciano che "una piccola pandemia" impedisca loro di spogliarsi per un pubblico. Lo strip club dell'Oregon, il Lucky Devil Lounge è stato uno dei primi innovatori nel campo, lanciando il servizio di consegna di cibo in Senza veli a marzo. Ma, dopo aver ricevuto reclami di cessazione e desistenza da parte di alcuni cittadini, non contenti di vedere delle fattorine nude aggirarsi per la città, il proprietario del locale ...

