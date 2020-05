Il governatore Cirio lancia il ‘Bonus Piemonte’, ecco cos’è (Di sabato 2 maggio 2020) Che cos’è il ‘Bonus Piemonte’? Si tratta di 2.500 euro a fondo perduto per bar, ristoranti, estetiste e parrucchieri. TORINO – Il governatore Alberto Cirio ha lanciato in conferenza stampa il ‘Bonus Piemonte’, una misura in sostegno di tutte quelle attività che non apriranno dal 4 maggio 2020. In particolare si tratta di un contributo a fondo perduto di 2.500 euro per ristoranti, gelaterie, bar, estetiste, parrucchieri, sale da ballo e discoteche. Per la ristorazione senza somministrazione e quindi gastronomie, piadierie e piazza al taglio il bonus previsto è di 2.000. Il ‘Bonus Piemonte’ in sostegno delle aziende Il ‘Bonus Piemonte’ rientra in quella iniziativa che la Regione ha voluto chiamare ‘Riparti Piemonte’. Un sostegno a fondo perduto per tutte le aziende che rischiano di ... Leggi su newsmondo Piemonte - mascherine obbligatorie per tutti dal 4 maggio. Il governatore Cirio : "Ne distribuiremo 5 milioni"

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Guarito il governatore del Piemonte Cirio. Zaia : "L'ordinanza della regione Veneto resta valida"

