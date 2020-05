Il giallo su Matteo Salvini e la foto con dedica a Pacciani: “Viva i nostri anziani”. Cosa sappiamo (Di sabato 2 maggio 2020) Pare essere tornata in queste ore la storia di Matteo Salvini che avrebbe pubblicato sui suoi canali social la foto di Pacciani, scelto come icona degli anziani da sostenere sempre e comunque. Apparentemente un epic fail clamoroso da parte del leader della Lega, sul quale però abbiamo sollevato moltissime perplessità già l’anno scorso con un altro articolo. Sì, perché non è la prima volta che gira lo screen che potete esaminare tramite la foto in allegato al nostro pezzo odierno, con tutti i dubbi del caso. I retroscena del presunto post di Salvini con foto di Pacciani Ci avete chiesto approfondimenti in merito già nel 2019 ed in quel caso fummo portati a parlare di bufala. Ci sono degli aspetti importanti da chiarire sulla presunta foto di Pacciani pubblicata da Salvini, un po’ come avvenuto a suo tempo. I controlli di ... Leggi su bufale (Di sabato 2 maggio 2020) Pare essere tornata in queste ore la storia diche avrebbe pubblicato sui suoi canali social ladi, scelto come icona degli anziani da sostenere sempre e comunque. Apparentemente un epic fail clamoroso da parte del leader della Lega, sul quale però abbiamo sollevato moltissime perplessità già l’anno scorso con un altro articolo. Sì, perché non è la prima volta che gira lo screen che potete esaminare tramite lain allegato al nostro pezzo odierno, con tutti i dubbi del caso. I retroscena del presunto post dicondiCi avete chiesto approfondimenti in merito già nel 2019 ed in quel caso fummo portati a parlare di bufala. Ci sono degli aspetti importanti da chiarire sulla presuntadipubblicata da, un po’ come avvenuto a suo tempo. I controlli di ...

