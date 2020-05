Il direttore dell’ospedale di Padova: “Contagio favorito da specializzandi”. I quali pretendono le scuse (Di sabato 2 maggio 2020) Daniele Donato ha puntato il dito contro gli specializzandi, i quali avrebbero favorito il contagio all’ospedale di Padova. Il Mespad chiede le scuse immediate. Padova – Specializzandi sotto accusa da parte dell’azienda ospedaliera del capoluogo veneto. Il direttore sanitario, Daniele Donato, ha infatti dichiarato: “Gli specializzandi escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono questi i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell’ospedale creano maggior pericolo“. “Specializzandi hanno favorito il contagio” In un video, Donato afferma che la diffusione del contagio nel personale sanitario sarebbe avvenuta soprattutto “nei momenti di socializzazione al di fuori dell’area assistenziale” tra gli specializzandi: “Nel momento in cui erano in ospedale e dovevano seguire tutte le misure di ... Leggi su newsmondo [Riservato TPI] “Vi prego fateci chiudere” : la lettera disperata del 25 febbraio scritta dal direttore dell’ospedale di Alzano alla direzione sanitaria

Coronavirus - a Torino «dipendenti dell’ospedale si fingono pazienti per fare il test» : la denuncia del direttore sanitario

Coronavirus - Napoli : positivo il direttore sanitario dell’Ospedale universitario Vanvitelli (Di sabato 2 maggio 2020) Daniele Donato ha puntato il dito contro gli specializzandi, iavrebberoil contagio all’ospedale di. Il Mespad chiede le scuse immediate.– Specializzandi sotto accusa da parte dell’azienda ospedaliera del capoluogo veneto. Ilsanitario, Daniele Donato, ha infatti dichiarato: “Gli specializzandi escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono questi i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell’ospedale creano maggior pericolo“. “Specializzandi hannoil contagio” In un video, Donato afferma che la diffusione del contagio nel personale sanitario sarebbe avvenuta soprattutto “nei momenti di socializzazione al di fuori dell’area assistenziale” tra gli specializzandi: “Nel momento in cui erano in ospedale e dovevano seguire tutte le misure di ...

zazoomblog : Il direttore dell’ospedale di Padova: “Contagio favorito da specializzandi”. I quali pretendono le scuse -… - stebillo : RT @ultimenotizie: Gli specializzandi 'escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono i soggetti che nel momento in cui si inse… - irejdoc1897 : RT @ultimenotizie: Gli specializzandi 'escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono i soggetti che nel momento in cui si inse… - aylaf93 : RT @ultimenotizie: Gli specializzandi 'escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono i soggetti che nel momento in cui si inse… - NewsMondo1 : Il direttore dell’ospedale di Padova: “Contagio favorito da specializzandi”. I quali pretendono le scuse… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore dell’ospedale Alzano Lombardo, ospedale perquisito: indagine su contagi da coronavirus Corriere della Sera