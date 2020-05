Il coronavirus ha infettato anche la lingua italiana | tutti gli errori e le parole dette

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 maggio 2020) «Il virus anglico, il lessico inglese, ha approfittato della pandemia per infettare ancora un po’ la nostra». Lo denuncia Marcella Bertuccelli Papi, che insegnainglese all’Università di Pisa. Ha stilato una sorta di elenco delleinglesi di grande diffusione in Italia durante l’emergenza, tanto che la docente si chiede scherzosamente “Do you speak Covidish?”. Lae leinglesi Dai “social” e dai “report” giornalistici, ha sottolineato Bertuccelli Papi, «impariamo a tenerci alla larga dalle “droplet” (le goccioline). E discutiamo il “timing” dell’epidemia, le modalità del “lockdown”, la distribuzione dei “kit” per gli esami seriologici». E ancora: «la conversione di alcune ...