Il coronavirus fa male anche alla pelle

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 maggio 2020) Giorgia Baroncini Una ricerca realizzata in Spagna su 375 pazienti ha evidenziato che spesso il Covid-19 può avere conseguenze sullasenza altri sintomi Ilpuò far. È quanto dimostrato da uno studio appena pubblicato sul British Journal of Medicine. La ricerca, realizzata in Spagna su 375 pazienti, ha evidenziato che spesso il Covid-19 può avere conseguenze sullasenza altri sintomi. Come riporta il Corriere, i dermatologi spagnoli hanno esaminato i pazienti positivi o che sospettavano di aver contratto il virus cinese che nelle ultime due settimane avevano manifestato eruzioni cutanee inspiegabili. E così sono state individuate cinque diverse manifestazioni cutanee. In particolare, nel 19% dei casi sono state descritte lesioni rosso-viola simili a geloni. Questo problema dura in ...