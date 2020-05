Il caso delle mascherine per la Regione Lazio pagate e mai consegnate (Di sabato 2 maggio 2020) Quella delle mascherine della EcoTech per la Regione Lazio è una delle vicende più ingarbugliate di tutta la gestione dell'emergenza coronavirus. Inizia ai primi di aprile, quando l'opposizione di centrodestra in Regione chiede a Nicola Zingaretti di farsi restituire l'anticipo versato per la fornitura di sette milioni di presidi da parte dell'azienda di Frascati (che però si approvvigiona in Cina). L'11 aprile Zingaretti annuncia che il giorno prima sono arrivate le prime 800 mila mascherine e che "nei giorni successivi" ne sarebbero arrivate altre 6 milioni" e assicura che "non esisteva alcuna truffa" ma di un ”semplice ritardo nella consegna". Non solo: il presidente della Regione accusa l'opposizione che, se si fosse fatto come richiesto dal centrodestra, "oggi nel Lazio sarebbero mancate 800 mila mascherine da ... Leggi su agi Tutte le tappe delle indagini ?sul caso di Emanuela Orlandi

Il "caso" delle cremazioni a Bergamo addebitate ai cittadini - facciamo ordine

Ecco cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Le linee guida de ...

Mascherine senza autorizzazione nei depositi degli ingrossi di prodotti farmaceutici: 22mila pezzi sequestrati dalla guardia di finanza nel Casetano

La Guardia di Finanza di Marcianise e i Baschi Verdi di Aversa hanno individuato e sottoposto a sequestro in due ingrossi di prodotti farmaceutici oltre 22.000 mascherine facciali con marchio “CE” fal ...

