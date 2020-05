Il bonus colf da 400 o 600 euro

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Nella bozza del decreto legge su misure economiche e indennità c’è unper le collaboratrici familiari da 400al mese, che andrà a chi ha contratti di lavoro di una durata complessiva pari a 20 ore settimanali o meno. Per chi ha contratti di durata complessiva superiore alle 20 ore l’indennità sale a 600. Ilper leda 400 o 600“Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 400, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per ...