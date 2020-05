I morti per coronavirus in Italia sono 192 nelle ultime 24 ore, il dato più basso da marzo (Di sabato 2 maggio 2020) Articolo aggiornato alle 19.20 a seguito del chiarimento del calcolo effettuato oggi dalla Protezione civile Dopo quattro giorni di calo progressivo, il numero delle persone decedute in Italia a causa di complicanze dovute al contagio da coronavirus sono schizzati a 474 su ieri, portando il totale a 28.710. Nei giorni scorsi si erano registrati numeri più bassi: 362 ulteriori deceduti al 28 aprile, 323 per il giorno 29, quindi 285 per giovedì 30 aprile, mentre ieri, 1 maggio, il dato era stato di +269, ovvero il secondo incremento del numero di vittime più basso dai primi di marzo. Ma, come precisato in seguito, nel numero di deceduti in Italia per complicanze da coronavirus indicato oggi nel bollettino della Protezione civile ci sono anche i 282 già registrati in Lombardia con l'aggiornamento relativo all'intero mese di ... Leggi su agi Emergenza Coronavirus : diminuisce il numero dei contagiati e delle persone ricoverate - ma aumentano i morti

