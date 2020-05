Hitchcock Confidential su Sky Arte sabato 2 maggio il film che racconta il grande regista (Di sabato 2 maggio 2020) Hitchcock Confidential sabato 2 maggio su Sky Arte il film sulla sua vita raccontata dalla moglie Alma Chi era Alfred Hitchock? sabato 2 maggio alle 21:15 su Sky Arte (canali 120 e 400) e in streaming su NOW TV con Hitchcock Confidential – L’altra metà del genio proveremo a trovare una risposta a questa domanda. Pensiamo di sapere tutto del grande Alfred, ma cosa sappiamo veramente dell’uomo che sta dietro al regista? Grazie allo sguardo intimo, gentile e critico della moglie e collaboratrice, Alma Reville, questo film permette di scoprire un nuovo ritratto di Alfred Hitchcock. Per comprendere meglio la sua complessa personalità, il racconto della moglie è accompagnato dal biografo Patrick McGilligan e dai ricordi di Pat O’Connell Hitchcock, figlia di Alma e Alfred. La voce di Alma Reville, moglie e collaboratrice di Alfred ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 2 maggio 2020)su Skyilsulla sua vitata dalla moglie Alma Chi era Alfred Hitchock?alle 21:15 su Sky(canali 120 e 400) e in streaming su NOW TV con– L’altra metà del genio proveremo a trovare una risposta a questa domanda. Pensiamo di sapere tutto delAlfred, ma cosa sappiamo veramente dell’uomo che sta dietro al? Grazie allo sguardo intimo, gentile e critico della moglie e collaboratrice, Alma Reville, questopermette di scoprire un nuovo ritratto di Alfred. Per comprendere meglio la sua complessa personalità, il racconto della moglie è accompagnato dal biografo Patrick McGilligan e dai ricordi di Pat O’Connell, figlia di Alma e Alfred. La voce di Alma Reville, moglie e collaboratrice di Alfred ...

Feffe1992 : RT @SkyArte: Il 29 aprile 1980 il mondo del cinema perdeva uno dei più grandi registi di sempre: #AlfredHitchcock. Per ricordare il Maestr… - cristi_dona : RT @SkyArte: Il 29 aprile 1980 il mondo del cinema perdeva uno dei più grandi registi di sempre: #AlfredHitchcock. Per ricordare il Maestr… - MUSICALIA_MEDIA : Sky Arte – sabato 2 maggio il film “Hitchcock Confidential – L’altra metà del genio” - MariaCasella09 : RT @SkyArte: Il 29 aprile 1980 il mondo del cinema perdeva uno dei più grandi registi di sempre: #AlfredHitchcock. Per ricordare il Maestr… - giustiisabella : RT @SkyArte: Il 29 aprile 1980 il mondo del cinema perdeva uno dei più grandi registi di sempre: #AlfredHitchcock. Per ricordare il Maestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Hitchcock Confidential Hitchcock Confidential, il grande regista visto da vicino Il Foglio Hitchcock Confidential, il grande regista visto da vicino

“Walt Disney sa come bisogna trattare gli attori. Se non gli piacciono, li straccia”. Parola di Alfred Hitchcock, pacioso nell’eloquio e spietato nella sostanza. Per lui gli attori erano “bestiame” e ...

Hitchcock Confidential su Sky Arte sabato 2 maggio il film che racconta il grande regista

Chi era Alfred Hitchock? Sabato 2 maggio alle 21:15 su Sky Arte (canali 120 e 400) e in streaming su NOW TV con Hitchcock Confidential – L’altra metà del genio proveremo a trovare una risposta a quest ...

“Walt Disney sa come bisogna trattare gli attori. Se non gli piacciono, li straccia”. Parola di Alfred Hitchcock, pacioso nell’eloquio e spietato nella sostanza. Per lui gli attori erano “bestiame” e ...Chi era Alfred Hitchock? Sabato 2 maggio alle 21:15 su Sky Arte (canali 120 e 400) e in streaming su NOW TV con Hitchcock Confidential – L’altra metà del genio proveremo a trovare una risposta a quest ...