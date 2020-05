Gollini | «Ho pensato di lasciare l’Atalanta Il mio futuro è qui»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) Il portiere dell’Atalantatra passato e: le sue dichiarazioni durante una diretta Instagram Il portiere dell’Atalanta Pierluigiè intervenuto durante una diretta Instagram con Damiano Er Faina. GLI ESORDI – «Sono cresciuto tanto a Manchester, ma dal punto di vista tecnico dovevo tornare in Italia. C’era la Roma che mi avrebbe girato in prestito. Vedevo alla mia portata l’Hellas: ho cominciato da terzo portiere. Quando ho fatto l’esordio è stata una partita incredibile. Marquez, a fine partita, mi fece i complimenti». ATALANTA – «All’inizio giovavo poco e hodi andare via, prima alla Spal e poi in Bundesliga. L’Atalanta è un mix di fattori. Ci sono persone davvero fantastiche, la famiglia Percassi ha dimostrato il suo valore. Sono stati dei signori per quello che ...