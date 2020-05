«Go FeST!» | il Festival delle Serie Tv sbarca in streaming il 3 maggio

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 maggio 2020) Diciamocelo: non abbiamo mai passato così tanto tempo davanti alla tv come in questo momento di sosta forzata a casa. Specie davanti ai prodotti seriali che, complici le diverse piattaforme digitali e i canali tradizionali, continuano a intrattenere il pubblico distraendolo dalla situazione d’emergenza che tutto il mondo è chiamata ad affrontare. Di fronte a un cambiamento così radicale delle nostre vite e della nostra routine è indispensabile trovare un modo per reinventarsi venendo incontro alle esigenze di tutti nel rispetto delle direttive imposte dal governo e la nuova formula studiata dal FeST – Il Festival delle Serie TV risponde proprio a questa necessità. Coronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tvCoronavirus: le reunion virtuali di film e serie tv