Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di sabato 2 maggio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronaviurs. Crolla la Lega, con Salvini che sembra non raccogliere più il consenso degli elettori del centrodestra,; voti che si spostano sugli altri due partiti della coalizione. Stabile o in leggera crescita il Movimento 5 Stelle che sfrutta i giudizi positivi sull'operato del Presidente del Consiglio. Male Italia Viva di RenziL'ultimo sondaggio è di:- Index Research per Piazzapulita (La7) del 30 aprileLega - 26,6% (-0,3% rispetto al 23 aprile)Pd - 21,6% (=)M5S - 14,7% (+0,1%)FdI - 13,2% (+0,2%)FI - 6,8% (+0,2%)Italia Viva - 3,8% (-0,3%)- EMG, per Agorà del 30 aprileLega - 28,4% (-0,4% rispetto al 23 aprile)Pd - 20,7% (-0,2%)M5S - 14,7% (=)FdI - 13,7% (-0,1%)FI - 6,6% (+0,5%)Italia Viva - 5,1% (=) - Winpoll per "Sole ... Leggi su panorama Tamburello - Italia potenza mondiale. Tutti i trionfi azzurri degli ultimi anni

Disney Channel ha chiuso : il video degli ultimi minuti di trasmissione prima del nero

Ultimo weekend di super controlli a Genova: si allentano i divieti ma restano le chiusure

Genova. Saranno di nuovo 500 gli uomini impiegati a Genova per controllare il rispetto dei divieti durante il weekend che segue il primo maggio, l’ultimo della fase 1 in base al dettato del nuovo decr ...

Silvestri: "Virus in grande ritirata dall'Italia"

"Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia". Parola del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta (Usa), che commenta sui social gli ultimi dati della Protezione c ...

