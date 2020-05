Giornata mondiale del tonno, WWF: “La lunga lotta per la sopravvivenza del tonno rosso nel Mediterraneo” (Di sabato 2 maggio 2020) Il tonno rosso è una delle specie più iconiche del Mediterraneo, significativo tanto come indicatore della ricchezza della biodiversità marina locale, che per il suo legame con la nostra cultura e le tradizioni del nostro Paese. Purtroppo questa specie ha una storia lunga e sofferta, che ci coinvolge direttamente e che lo ha visto, recentemente, arrivare ai limiti della scomparsa. Il WWF da anni si impegna per la sopravvivenza del tonno rosso nei nostri mari e per lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti una popolazione in salute di questo meraviglioso pesce. La storia del tonno rosso nel Mar Mediterraneo è tuttora poco nota, per questo il WWF ha scelto di raccontarla a partire da quando negli anni 60 l’aumento di popolarità del sushi e del sashimi ha trasformato il tonno rosso in un alimento molto ricercato e ha posto le basi ... Leggi su meteoweb.eu Giornata Mondiale del Tai Chi e del Qui Gong e Coronavirus

Inail - insediamento cda in Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro

Giornata mondiale della risata: domenica mega sessione gratuita via Zoom

Ieri mattina, 1 maggio, il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano ha voluto ricordare le vittime del lavoro celebrando la Giornata del 'Primo Maggio' deponendo una corona di alloro in Via Maestri del ...

E' mancato Sante Mazzarolo, fondatore di Alpinestars. Aveva 91 anni

E' mancato a 91 anni, nella sua abitazione di Maser, Sante Mazzarolo, fondatore di Alpinestars. «Nella giornata dei lavoratori Maser perde un imprenditore di grande capacità, spessore umano e autentic ...

