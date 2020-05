Gianna Scarpelli | ex moglie Carlo Verdone Mai che mi abbia detto ' Bravo'

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Scarpelli

Il Sussidiario.net

Gianna Scarpelli e l’ex marito Carlo Verdone si sono separati in via definitiva nel ’96, a distanza di 16 anni dal fatidico sì all’altare. Un matrimonio fatto di alti e bassi, anche se in seguito alla ...La fatica anche. E a volte quello scafandro pesa come un macigno. Perché una notte sulla Charlie Victor sembra non passare mai. Una chiamata e poi fuo ...