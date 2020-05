Giallo ad Avellino | anziano e badante trovati morti in casa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 maggio 2020) Èa Villanova del Battista, provincia di, dove un uomo e una donna sono stati riprivi di vita in; si tratta di un uomoe della sua. Sul caso indagano i carabinieri che, al momento, non escludono nessuna pista.inA lanciare l’allarme, chiamando il 112, sono stati i figli dell’uomo, residenti fuori regione e impossibilitati a controllare loro stessi per via della quarantena. Lo scorso 1 maggio i carabinieri di Zungoli e Ariano si sonodi fronte ad uno scenario drammatico, l’uomo di 99 anni e la suadi origini rumene di 66, sono stati riprivi di vita nella. La drammatica vicenda si è tinta dia causa delle condizioni in cui sono stati rii corpi, quello della donna, impiccato nella legnaia, mentre quello dell’uomo era ...