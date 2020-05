Ghost of Tsushima in un nuovo spettacolare trailer dedicato al protagonista e al suo personale conflitto interiore (Di sabato 2 maggio 2020) Gli sviluppatori di Sucker Punch e il publisher Sony PlayStation, hanno condiviso da poche ore un nuovo trailer dedicato a Ghost of Tsushima, l'atteso titolo open world dagli sviluppatori di inFamous.Il video, visibile in fondo alla notizia, si intitola "Diventa il Fantasma" ed è interamente dedicato al protagonista del gioco, Jin Sakai. Sebbene il trailer non mostri scene di gameplay inedite, ci permette di approfondire meglio la storia di gioco, grazie ad alcune informazioni che dipingono un quadro molto interessante.Da quanto ci viene riferito, il gioco si svolge nel Giappone mediavale, durante l'invasione dei mongoli avvenuta nel periodo Kamakura. Jin, addestrato fin da bambino a seguire la tradizione via del samurai, scopre che quanto imparato non è sufficiente per contrastare l'avanzata dei nemici e, pertanto, sceglie di utilizzare un approccio diverso, colpendo i ... Leggi su eurogamer Il nuovo trailer di Ghost of Tsushima è dedicato al protagonista e al suo personale conflitto interno

Ghost of Tsushima mette in mostra lo spettacolare tema dinamico PS4 esclusivo delle edizioni limitate

