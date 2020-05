GF Vip | Licia Nunez dura contro Antonella Elia | “Lei istiga sempre!”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 2 maggio 2020) GF Vip,attaccata da: “Leisempre!”è stata la protagonista di una lunga chiacchierata oggi su Radio Radio con Giada Di Miceli. Quest’ultima ha ospitato l’ex gieffina nella sua trasmissione intitolata Non succederà più per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 4 e non solo. Uno degli argomenti affrontati dalle due donne è stato proprio il rapporto con. La conduttrice radiofonica ha riferito ache la sua nemica di avventura l’ha definita “un cobra che striscia“, lanon ha esitato a rispondere: “è la persona che come sempreil proprio interlocutore, è evidente che è l’ennesima dichiarazione d’amore da parte sua nei miei riguardi. Evidentemente le manco. Visto che mi ha definito ...