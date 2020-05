Francescoli apre ad un ritorno di Higuain al River | «Dipende da lui»

Leggi su calcionews24

Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate, apre le porte a Gonzalo Higuaín per un ritorno al suo vecchio club. L'ex fantasista di Cagliari e Torino Enzo Francescoli apre la porta ad un ritorno di Gonzalo Higuaín al River Plate. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: «È lui che decide. Oggi vuole rispettare il contratto con la Juve per cui vedremo più in là. Ovviamente per noi è importante che voglia tornare qui. È sempre bello quando un giocatore che è stato un idolo del River torna a indossare la nostra maglia, per noi Higuaín è un calciatore molto importante».