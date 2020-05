Firenze. Sospesi gli affitti degli immobili comunali agli operatori culturali

(Di sabato 2 maggio 2020) Aper tutti gliche hanno a disposizionedi proprietà comunale e che in questi mesi hanno visto le loro attività azzerate o fortemente ridotte a causa della pandemia di Covid-19 sarà sospeso il canone di locazione per quattro mesi. La sospensione si applica da marzo a giugno. Le mensilità saranno recuperate, senza interessi nè sanzioni, entro il 10 dicembre 2020. La misura riguarda tra gli altri gli spazi della Palazzina dell’Indiano e i Cantieri Goldonetta affidati a Virgilio Sieni e ai suoi progetti di danza, l’ex tribunale di Sandove è presente il Centro intitolato a Zeffirelli, lo Spazio Alfieri, il Teatro delle Spiagge. “Si tratta – ha dichiarato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – di un ulteriore supporto da parte di Palazzo Vecchio per tutto il ...

A Firenze per tutti gli operatori culturali che hanno a disposizione immobili di proprietà comunale e che in questi mesi hanno visto le loro attività azzerate o fortemente ridotte a causa della pandem ...