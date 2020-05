Firenze Sospesi fino al 30 giugno i canoni degli immobili comunali non abitativi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 maggio 2020) Aper quattro mesial 30. Si tratta deidi locazionedel patrimonio non abitativo per quelle attività interessate dalla sospensione o da una forte riduzione. È quanto ha deciso la giunta comunale approvando, su proposta dell’assessore al patrimonio Alessandro Martini, una delibera ad hoc. “Con questo atto vogliamo venire incontro alle numerose richieste di sospensione dei termini di pagamento che ci sono arrivate da parte dei diversi utilizzatori dei beni del patrimonio non abitativo del Comune – spiega l’assessore – a fronte della riduzione se non addirittura sospensione delle attività disposte dai DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19”. Complessivamente sono interessati circa 450 beni di dimensioni e tipologie varie: 300 quelli commerciali a canone ...