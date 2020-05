Firenze | “multa cancellata da ausiliare traffico” | indagato il braccio destro del

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) L’ipotesi è che si sia fatto togliere una multa da 28,70 euro per aver parcheggiato senza mostrare il tagliando. Per questo Paolo Becattini, capo di gabinetto del candidato governatore Pd alle regionali toscane Eugenio Giani, èdalla Procura di. Il reato contestato dal pm Paolo Barlucchi, nell’ambito dell’inchiesta sui parcheggiatori abusivi che a gennaio aveva portato 12 persone agli arresti, è di abuso d’ufficio in concorso con l’ex coordinatore degli ausiliari del traffico (i cosiddetti “vigilini”), Nicola Raimondo, finito in carcere a gennaio e adesso agli arresti domiciliari. Insieme a Raimondo, destinatario di una nuova ordinanza di custodia cautelare, è finito ai domiciliari anche l’ex capo ufficio contravvenzioni della polizia municipale di, Leonardo Toticchi: secondo i pm si ...