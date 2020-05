Fiorella Mannoia | età | altezza | peso | giovane fidanzato di Amici | gli ex | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di sabato 2 maggio 2020)non ha certo bisogno di presentazioni, ci sarà chi la ama follemente e chi meno, ma è un caposaldo della musica italiana da tempo immemore. Era il 1968, un anno rimasto nella storia contraddistinto dal desiderio di rivalsa, dalla ricerca di diritti fino al quel momento ignorati e fu anche la data di esordio della celebre artista dalla chioma e dall’animo infuocati. La famosa voce infatti è sempre stata nota per le sue battaglie politiche e sociali e per numerose campagne benefiche, tra le quali si è fatta maggiormente portavoce della causa femminile, diventando un simbolo per la libertà delle donne nel mondo. La grintosa interprete dagli occhi di ghiaccio è un personaggio talmente rilevante nel panorama musicale italiano che spesso la sua grande fama le ha portato anche problemi.infatti è stata ...