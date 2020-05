Fdi: centri sportivi e palestre, Regione Lazio aiuti titolari (Di sabato 2 maggio 2020) Roma – “Chiediamo alla Regione Lazio di intervenire con urgenza sulla drammatica situazione di titolari e personale di palestre e centri sportivi che, costretti alla chiusura forzata degli impianti imposta dalle disposizioni anti Covid-19, non riescono piu’ a sostenere le spese fisse. Moltissimi di questi imprenditori hanno abbassato le serrande con la consapevolezza di non poter piu’ riaprire ed i loro dipendenti con quella di perdere il lavoro. Pertanto aderiamo alla manifestazione virtuale per rivendicare il diritto di lavorare organizzata dal gruppo Facebook ‘Apriamo le palestre’ (11mila iscritti), in diretta il 4 maggio alle 21”. Cosi’ in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina. “Gli imprenditori sportivi, pur essendo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 maggio 2020) Roma – “Chiediamo alladi intervenire con urgenza sulla drammatica situazione die personale diche, costretti alla chiusura forzata degli impianti imposta dalle disposizioni anti Covid-19, non riescono piu’ a sostenere le spese fisse. Moltissimi di questi imprenditori hanno abbassato le serrande con la consapevolezza di non poter piu’ riaprire ed i loro dipendenti con quella di perdere il lavoro. Pertanto aderiamo alla manifestazione virtuale per rivendicare il diritto di lavorare organizzata dal gruppo Facebook ‘Apriamo le’ (11mila iscritti), in diretta il 4 maggio alle 21”. Cosi’ in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia allae Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina. “Gli imprenditori, pur essendo ...

