Fassina lancia nuovo progetto politico 2021 | già al lavoro in Municipi

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020) Roma – “Con l’assemblea di oggi, oltre 30 interventi innanzitutto di chi e’ in prima linea per alleviare le profonde e diffuse sofferenze economiche, sociali e educative aggravate dal Covid-19, costituiamo e avviamo la costruzione di ‘Romaventuno’: unfondato su una coalizione sociale; un soggettoda articolare e continuare a radicare in citta’; un programma di costruzione morale, istituzionale e economica di Roma Capitale della Repubblica, dopo l’inconcludente esperienza della Giunta Raggi in sempre piu’ affannato galleggiamento. Come primo passaggio significativo, Romaventuno e’ anche una proposta per le elezioni amministrative del: una proposta autonoma, ma non isolazionista, non testimoniale, impegnata per alleanze coerenti e credibili, senza nostalgie e ritorni al passato”. Cosi’ ...