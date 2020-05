Fase 2, Salvini: “Adesso basta autocertificazioni, gli italiani hanno capito” (Di sabato 2 maggio 2020) Matteo Salvini si è nuovamente espresso in merito ai moduli delle autocertificazioni, quelle relative agli spostamenti dei cittadini in tempo di Fase 2. Il leader della Lega vuole portare al governo la proposta di eliminazione di una simile burocrazia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è nuovamente contro la troppa burocrazia disposta invece dal … L'articolo Fase 2, Salvini: “Adesso basta autocertificazioni, gli italiani hanno capito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Vladimir Luxuria sulla fase 2 : “Con Salvini e Meloni sarebbe andata peggio”

Campania - Vincenzo De Luca prepara la fase 2 : la stoccata a Salvini

Fase 2 - Salvini : “d’accordo con apertura in Calabria - evita rischio malavita” (Di sabato 2 maggio 2020) Matteosi è nuovamente espresso in merito ai moduli delle, quelle relative agli spostamenti dei cittadini in tempo di2. Il leader della Lega vuole portare al governo la proposta di eliminazione di una simile burocrazia. Il leader della Lega, Matteo, si è nuovamente contro la troppa burocrazia disposta invece dal … L'articolo2,: “Adesso, glicapito” proviene da www.meteoweek.com.

lauraboldrini : Il professionista dell’assenteismo ha scambiato il parlamento per un locale notturno Usare istituzioni per propaga… - LegaSalvini : #SALVINI: “IL GOVERNO NON CI ASCOLTA, CI PREPARIAMO A UNA ‘FASE MENO 1’” - LegaSalvini : SALVINI OCCUPA ANCORA IL SENATO E CHIEDE DI ABOLIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE - GiancarloPasqu1 : @GianfrancoDura3 Un re travicello come è stato nella prima fase quando era succube di #DiMaio e #Salvini - Colimberti : RT @lauraboldrini: Il professionista dell’assenteismo ha scambiato il parlamento per un locale notturno Usare istituzioni per propaganda p… -