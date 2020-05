Fase 2, in arrivo il reddito di emergenza: bonus massimo di 800 euro (Di sabato 2 maggio 2020) Fase 2: nel prossimo decreto il Governo inserirà il reddito di emergenza (che coprirà le categorie rimaste escluse dal Cura Italia, compresi i lavoratori in nero). Come richiederlo. In vista della Fase 2, il Governo si appresta a introdurre una nuova misura per le famiglie in difficoltà: il reddito di emergenza. L’assegno andrà da 400 a 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare: sarà erogato a partire da maggio per i prossimi tre mesi. Per poterlo richiedere sarà necessario essere residenti in Italia, aver conseguito un reddito nel mese precedente alla richiesta del sussidio non superiore al sussidio stesso e, infine, avere un patrimonio mobiliare (come per esempio conti correnti o postali) non superiore a 10.000 euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo complessivo di 20mila ... Leggi su 2anews Coronavirus - in arrivo il Decreto aprile per la Fase 2 : quali sono le novità?

Fase 2 - prende forma il Decreto Aprile : in arrivo nuovi bonus

Fase 2 - ecco tutti gli incentivi in arrivo per bici e monopattini (Di sabato 2 maggio 2020)2: nel prossimo decreto il Governo inserirà ildi(che coprirà le categorie rimaste escluse dal Cura Italia, compresi i lavoratori in nero). Come richiederlo. In vista della2, il Governo si appresta a introdurre una nuova misura per le famiglie in difficoltà: ildi. L’assegno andrà da 400 a 800a seconda della composizione del nucleo familiare: sarà erogato a partire da maggio per i prossimi tre mesi. Per poterlo richiedere sarà necessario essere residenti in Italia, aver conseguito unnel mese precedente alla richiesta del sussidio non superiore al sussidio stesso e, infine, avere un patrimonio mobiliare (come per esempio conti correnti o postali) non superiore a 10.000, aumentati di 5milaper ogni componente del nucleo familiare fino ad uncomplessivo di 20mila ...

sole24ore : Fase 2, ecco tutti gli incentivi in arrivo per bici e monopattini - GabriellaBargh1 : RT @Ninfearosa: Fase 2: in arrivo gli incentivi per le bici. E a Bologna e Milano nuove piste ciclabili - - comuniciclabili : Fase 2: in arrivo gli incentivi per le bici. E a Bologna e Milano nuove piste ciclabili - - Ninfearosa : Fase 2: in arrivo gli incentivi per le bici. E a Bologna e Milano nuove piste ciclabili - - zazoomnews : Coronavirus in arrivo il Decreto aprile per la Fase 2: quali sono le novità? - #Coronavirus #arrivo #Decreto… -