Fase 2 | governo chiarisce dalle passeggiate al lavoro Congiunti | resta il giallo

(Di sabato 2 maggio 2020) Ci sono voluti quasi sette giorni. Ma alla fine ilè riuscito a dare indicazioni più precise su cosa significa "", per quali ragioni (sempre le stesse) si...

fattoquotidiano : Coronavirus, Lega interrompe l’occupazione del Parlamento: “Timidi segnali del Governo su Fase 2. Ma senza fatti co… - Agenzia_Ansa : La #Lega sospende l'occupazione delle Aule di Camera e Senato 'Timidi segnali dal governo'. Per il leader… - LegaSalvini : #SALVINI: “IL GOVERNO NON CI ASCOLTA, CI PREPARIAMO A UNA ‘FASE MENO 1’” - Nucciomaugeri : Fase 2, consentito il rientro nel proprio domicilio: i casi previsti dal Governo - ilmeteoit : #CORONAVIRUS #FASE 3: #VACANZE ancora un #MIRAGGIO, il GOVERNO impone INDICE CONTAGIO a 0,2; Ma ora è 0,7 »… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase governo

Il Messaggero

Pescara.”Gli ultimi tre giorni hanno segnato il picco del pressappochismo, della confusione e dell’inadeguatezza della Giunta Lega-Fdi-Fi e del Presidente Marsilio, tra (dis)ordinanze fatte circolare, ...“Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consen ...