Fase 2, ecco chi torna a lavoro: dipendenti over 50 del nord Italia (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – Si fa un gran parlare dei circa 4,4 milioni di cittadini che da lunedì 4 maggio torneranno sul posto di lavoro, in base a quanto stabilito dal Dpcm firmato da Conte il 26 aprile, in vigore fino al 17 maggio. Ebbene se andiamo a vedere chi sono i lavoratori che usciranno di casa scopriamo che sono prevalentemente ultra 50enni, dipendenti e del nord Italia. Sono invece 2,7 milioni i lavoratori che continueranno a restare a casa in attesa di nuove indicazioni da parte del governo. Il quadro emerge da un’indagine della Fondazione studi consulenti del lavoro “Ritorno al lavoro per 4,4 milioni di Italiani. Al nord prima che al Sud, anziani più dei giovani”. Secondo la ricerca dei consulenti del lavoro, realizzata sulla base dei dati di Forze lavoro Istat, su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle ... Leggi su ilprimatonazionale Fase 2 - ecco cosa cambia dal 4 Maggio. Ancora molti dubbi da chiarire

