Fase 2 Coronavirus | Reddito d’Emergenza | cos’è e chi ne ha diritto

Ultime Notizie dalla rete : Fase Coronavirus Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Fase 2. Pronto il piano da 2,5 mld di Speranza. In attesa di capire se useremo i 37 miliardi del Mes

02 MAG - Per la sanità sarebbe pronta una nuova iniezione di 2,5 miliardi di euro. Sarebbe questo l’ammontare di nuove risorse per il potenziamento del Ssn per affrontare la Fase 2 dell'emergenza da ...

Mantova, via libera alle consegne a domicilio anche per gli agriturismi

MANTOVA. Il Consiglio regionale della Lombardia, venerdì scorso, nell’ambito del progetto sulle semplificazioni, ha approvato la legge che gli agriturismi possano offrire, a pieno titolo e non solo ne ...

