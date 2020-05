Fase 2, Bergamo: le disposizioni sui trasporti urbani, corse ogni 15 minuti (Di sabato 2 maggio 2020) Siamo ormai nella Fase 2, determinante per l’evoluzione della situazione economico-sanitaria del nostro Paese. Bergamo, una delle città più colpite dalla piaga del Coronavirus, si prepara a ripartire, ovviamente con le dovute precauzioni e nel rispetto delle norme governative. Come sarà la situazione dei trasporti? Fase 2 a Bergamo: come sarà il trasporto urbano La Fase 2 dovrà essere affrontata con responsabilità e senso civico. La città di Bergamo, una delle più martoriate dal Coronavirus, si è già preparata per quanto riguarda il trasporto urbano, che vedrà corse ridotte e norme di sicurezza da rispettare da parte dei cittadini. Atb e Teb cambieranno totalmente dal 4 maggio. Per prima cosa, dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro tra i passeggeri, come da disposizione della ... Leggi su kontrokultura Bergamo si prepara alla fase 2 : come si viaggerà su bus e tram dal 4 maggio

Coronavirus : Università Bergamo - per sicurezza fase 2 esami scritti saranno online (2)

Coronavirus : Università Bergamo - per sicurezza fase 2 esami scritti saranno online (Di sabato 2 maggio 2020) Siamo ormai nella2, determinante per l’evoluzione della situazione economico-sanitaria del nostro Paese., una delle città più colpite dalla piaga del Coronavirus, si prepara a ripartire, ovviamente con le dovute precauzioni e nel rispetto delle norme governative. Come sarà la situazione dei2 a: come sarà il trasporto urbano La2 dovrà essere affrontata con responsabilità e senso civico. La città di, una delle più martoriate dal Coronavirus, si è già preparata per quanto riguarda il trasporto urbano, che vedràridotte e norme di sicurezza da rispettare da parte dei cittadini. Atb e Teb cambieranno totalmente dal 4 maggio. Per prima cosa, dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro tra i passeggeri, come da disposizione della ...

KontroKulturaa : Fase 2, Bergamo: le disposizioni sui trasporti urbani, corse ogni 15 minuti - - EsauRita6 : RT @michela64687465: @welikeduel Nelle fase 2 a Bergamo cercheremo di restare sani, perché la situazione è ancora critica e tornare a scuol… - michela64687465 : @welikeduel Nelle fase 2 a Bergamo cercheremo di restare sani, perché la situazione è ancora critica e tornare a sc… - Mario_Deluca_1 : RT @CostaLombardy: #Conte sta rivendicando un ruolo di dominus che però nella fase cruciale e iniziale di questa vicenda non ha esercitato.… - olivati_case : RT @olivati: Una diretta per spiegare la fase del mercato #immobiliare che ci attende, non solo a #Bergamo -