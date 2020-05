Europei primitivi ed europei contemporanei

(Di sabato 2 maggio 2020) Anziché i programmi dove si beccano virologi e politici, guardo video con uccelli che beccano. Li consiglio a tutti per convincersi di quanto sia orrenda la natura. Innanzitutto le aquile che gettano camosci giù dalla rupe, per spezzar loro le gambe e divorarli vivi. Ci sono filmati con attacchi a b

Ultime Notizie dalla rete : Europei primitivi

Il Foglio

Anziché i programmi dove si beccano virologi e politici, guardo video con uccelli che beccano. Li consiglio a tutti per convincersi di quanto sia orrenda la natura. Innanzitutto le aquile che gettano ...“Permettere l’impianto dei vitigni e la produzione del Primitivo in Sicilia è un danno enorme per la Puglia e la Basilicata e un precedente pericoloso per tutto il Paese che va subito bloccato”. Confa ...