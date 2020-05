Ercolano | controlli a tappeto dei Carabinieri | sanzionate tre attività commerciali

Leggi su 2anews

(Di sabato 2 maggio 2020): nell’ambito deiCovid 19, ihanno sanzionato tre attività(tra cui anche una caffetteria che consentiva ai clienti di consumare le bevande nel locale). Idella Tenenza dihanno controllato molti eserciziper verificare il rispetto della normativa ancora vigente per il contrasto alla diffusione del Covid-19. I militari hanno accertato che una caffetteria avesse riaperto i battenti e consentito ai clienti di consumare le bevande all’interno del locale piuttosto che consegnarle a domicilio. Sanzionato anche il titolare di una bigiotteria perché in attività nonostante le restrizioni ancora in vigore. Per entrambi – oltre alla sanzione amministrativa – è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale. Notificata una sanzione amministrativa di ...