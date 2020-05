Emergenza COVID-19, noto virologo italiano docente in Usa è ottimista “In Italia continua la grande ritirata del Coronavirus, presto torneremo alla normalità” (Di sabato 2 maggio 2020) Uno degli esperti di COVID-19 al mondo è Guido Silvestri da anni , docente alla Emory University di Atlanta (Usa). Guido Silvestri segue attentamente l’andamento del COVID-19 in Italia e in particolare i dati forniti dalla protezione civile. Il noto virologo si è sbilanciato così tanto da affermare che “In Italia continua la grande ritirata di Sars-CoV-2″. Silvestri ha anche detto che: “Guardando la regolarità con cui i numeri di COVID-19 in Italia continuino a scendere, è forte la tentazione di dire: ‘Lasciamo che il virus sparisca senza cambiare la formula vincente’. Ma mi rendo conto che la sofferenza economica e socio-sanitaria legata al lock-down ormai sta superando quella causata dal virus”, spiega il virologo elencando i suoi ‘3 punti’ per la riapertura. Con una precisazione: ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - gli Usa - con procedura d’urgenza - autorizzano l’uso del “Remdesivir” farmaco anti-Ebola

Emergenza Covid-19 - parrucchiere sposato con due figlie scrive a Conte “Non so fino a quando potrò resistere” - il Premier risponde su Facebook

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza COVID Emergenza Covid, Arci Servizio Civile riparte con 50 giovani Il Friuli Primo Maggio ai tempi del Covid-19, piazza San Giovanni a Roma è vuota

A causa dell’emergenza coronavirus, quest’oggi piazza San Giovanni a Roma non sarà piena. Il concertone del Primo Maggio cambierà location e si svolgerà al Teatro delle Vittorie e ci saranno le esibiz ...

Dagli USA un test in grado di individuare i positivi al Covid-19 prima che diventino infettivi

Entro una settimana dovrebbe essere approvato per l'utilizzo di emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA ... Questo test ricerca nel sangue i segnali delle prime risposte del corpo al ...

