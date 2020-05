Emergenza Covid-19, follia a Barletta, processione del quadro della Madonna dello Sterpeto con folla di gente al seguito, compreso sindaco, vescovo e polizia locale (Di sabato 2 maggio 2020) Diventeranno sicuramente un caso nazionale le foto e i video pubblicate sui social che riprendono la processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, patrona di Barletta, che è avvenuta ieri tra la folla. La processione ha attraversato tutta la città per finire il suo cammino nella Cattedrale dove ad attendere il quadro c’era il Vescovo e il Sindaco della città. Le norme previste dalle disposizioni governative anti coronavirus ieri sera non sono state per nulla rispettate a Barletta. Per giunta a controllare la processione c’erano anche diverse pattuglie della Polizia Locale. Il carro che trasportava il quadro ha attraversato la città tra due ali di folla che attendevano da tempo il passaggio della reliquia religiosa. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - Decaro sulla Fase 2 - “Bari si prepara a una lunga fase di transizione - dal 4 maggio controlli saranno inutili - mi appello al senso di responsabilità dei baresi”

Emergenza COVID-19 - incontro tra Emiliano e parrucchieri - possibile riapertura per l'11 maggio

Attività stremate da due mesi di stop. Parrucchieri e estetisti chiedono l'apertura anticipata dei propri esercizi. Dopo tre ore d'incontro tra rappresentati sindacali dei parrucchieri, il governatore ...

Il lungomare di Bari stamattina, come mostra la foto di Luca Turi, è stato preso d'assalto. Per alcuni baresi l'emergenza covid-19 è già finita. Diverse le persone che stanno passeggiando tranquillame ...

