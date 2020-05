Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di sabato 2 maggio 2020) Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero stilato dalla Protezione Civile. Il bollettino aggiornato del 1 maggio Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 2 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con un decremento di 239 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 269 e portano il totale a 28.710. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 79.914, con un incremento di 1.665 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - cosa ci sarà nel decreto Aprile : bonus e reddito d’emergenza

CORONAVIRUS FRANCIA : 24.594 MORTI/ Stato di emergenza esteso fino al 24 luglio

A due mesi dall'inizio dell'emergenza Covid-19, il Comandante della Polizia locale racconta tutte le attività intraprese e ringrazia per la preziosa collaborazione le forze dell'ordine e tutti i volon ...

Sono 1.883 i morti legati alla pandemia di Covid-19 registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Lo evidenziano i dati diffusi online dalla Johns Ho ...

