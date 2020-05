Elicottero della polizia texana si schianta contro un condominio: muore un agente, collega in fin di vita (Di sabato 2 maggio 2020) Drammatico incidente nella notte di Houston. Nella grande metropoli texana, negli Stati Uniti, un Elicottero della polizia che trasportava due agenti si è schiantato contro un condominio. È successo intorno alle 2:00 (ora locale di Houston) e uno dei due agenti è morto mentre l’altro si trova in gravi condizioni. Secondo quanto riportato, l’Elicottero stava … L'articolo Elicottero della polizia texana si schianta contro un condominio: muore un agente, collega in fin di vita NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Scomparso elicottero della Nato : si trovava nelle acque tra Italia e Grecia

Elicottero canadese della Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia : 6 persone a bordo

Elicottero della Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia : 6 dispersi (Di sabato 2 maggio 2020) Drammatico incidente nella notte di Houston. Nella grande metropoli, negli Stati Uniti, unche trasportava due agenti si ètoun. È successo intorno alle 2:00 (ora locale di Houston) e uno dei due agenti è morto mentre l’altro si trova in gravi condizioni. Secondo quanto riportato, l’stava … L'articolosiunun, collega in fin di vita NewNotizie.it.

_Carabinieri_ : Anche sull’isola della Gallinara (SV) l’Arma dei #Carabinieri, con un elicottero del 15 NEC di Albenga, è presente… - stebellentani : Ammesso che trovi conferma nel dpcm, quello che ha pensato la norma “sì dai parenti, no riunioni di famiglia” é uno… - BreakingItalyNe : USA: Elicottero della polizia si schianta contro un complesso di appartamenti a Houston nello stato del Texas: 1 po… - Tottinho88 : RT @DiegoASR86: 2-05-2018, uno dei furti piu scandalosi della storia della Champions e del calcio in generale. Perchè se forse qualcuno non… - DiegoASR86 : 2-05-2018, uno dei furti piu scandalosi della storia della Champions e del calcio in generale. Perchè se forse qual… -