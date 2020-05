Ecco il nuovo test sulla saliva che potrà sostituire i tamponi (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Ferro Per scopire i malati di Covid-19, gli Stati Uniti stanno mettendo a punto un nuovo test sulla saliva invece dei tamponi al naso o alla gola, rendendo più efficace (dai primi risultati) e meno rischioso per i sanitari l'intero processo. Il New Jersey è già partito con la sperimentazione Un campione di saliva invece dei classici tamponi: è questa la novità che arriva dagli Stati Uniti dove è in fase di sperimentazione una nuova modalità, più veloce e meno invasiva rispetto a quanto fatto finora con tamponi al naso o alla gola, per sapere se si è positivi o meno al Covid-19. Tre aspetti positivi Uno studio non ancora pubblicato dell’Università di Yale ha definito “un’alternativa interessante” la nuova tipologia di test che ha tre aspetti positivi: meno invasivo, meno ... Leggi su ilgiornale Nuovo DL Aprile (diventato maggio) : ecco le consuete anticipazioni

VERA FASE 2/ Sapelli : ecco il mio programma del nuovo Governo salva-Italia

Ecco le migliori offerte del nuovo volantino Expert - attivo dal 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Ferro Per scopire i malati di Covid-19, gli Stati Uniti stanno mettendo a punto uninvece deial naso o alla gola, rendendo più efficace (dai primi risultati) e meno rischioso per i sanitari l'intero processo. Il New Jersey è già partito con la sperimentazione Un campione diinvece dei classici: è questa la novità che arriva dagli Stati Uniti dove è in fase di sperimentazione una nuova modalità, più veloce e meno invasiva rispetto a quanto fatto finora conal naso o alla gola, per sapere se si è positivi o meno al Covid-19. Tre aspetti positivi Uno studio non ancora pubblicato dell’Università di Yale ha definito “un’alternativa interessante” la nuova tipologia diche ha tre aspetti positivi: meno invasivo, meno ...

rtl1025 : Ecco il nuovo ponte di #Genova. ? Questa notte le luci del #Tricolore hanno illuminato la nuova struttura, costruit… - UffiziGalleries : #Raffaello, Madonna del Cardellino (Madonna of the Goldfinch) ?? - fanpage : Il Governo dà il via libera alla Fase 2. Ecco il testo integrale del nuovo DPCM #Conte #conferenzastampa #Fase2 - videomotorsIT : Autocertificazione per la Fase 2: ecco il modulo per circolare // - preludiomusic : Come ogni sabato ecco un nuovo video degli @altiebassi3. Chiusi nelle abitazioni hanno una gran voglia di volare e… -