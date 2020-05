Eccezionale intervento chirurgico con magneti al Policlinico Gemelli: un successo in piena emergenza Coronavirus [FOTO] (Di sabato 2 maggio 2020) Riaperto con un metodo innovativo il dotto biliare di un paziente con una condizione clinica molto difficile, già sottoposto a due trapianti di fegato. È l’Eccezionale intervento (prima volta in Europa e in America) al tempo dell’emergenza Covid-19 effettuato con successo da una equipe multidisciplinare di endoscopisti e radiologi interventisti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS coordinata dal professor Guido Costamagna. Il passaggio della bile, chiuso da una cicatrice invalicabile, è stato riaperto dalla forza di due piccoli magneti, che attraendosi l’un l’altro hanno ristabilito la continuità del dotto. L’intervento urgente e mini-invasivo di ricanalizzazione di una stenosi (restringimento) ‘invalicabile’ è lo straordinario traguardo clinico raggiunto nonostante ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 2 maggio 2020) Riaperto con un metodo innovativo il dotto biliare di un paziente con una condizione clinica molto difficile, già sottoposto a due trapianti di fegato. È l’(prima volta in Europa e in America) al tempo dell’emergenza Covid-19 effettuato conda una equipe multidisciplinare di endoscopisti e radiologi interventisti della FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS coordinata dal professor Guido Costamagna. Il passaggio della bile, chiuso da una cicatrice invalicabile, è stato riaperto dalla forza di due piccoli, che attraendosi l’un l’altro hanno ristabilito la continuità del dotto. L’urgente e mini-invasivo di ricanalizzazione di una stenosi (restringimento) ‘invalicabile’ è lo straordinario traguardo clinico raggiunto nonostante ...

