Due sanitari contagiati a Napoli | l’Asl | “Infettati dai familiari | non in ospedale”

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – I due operatoririsultati positivi al coronavirus non lavorano in ospedale. Il link sarebbe riconducibile alla sfera familiare. E’ quanto precisa l’Asl2 Nord in merito ai due operatoriputeolani, dipendenti della stessa Asl, risultati positivi al coronavirus. “Si fa presente che si tratta di personale che non lavora al Santa Maria delle Grazie (ospedale focolaio di Pozzuoli), né ha alcun legame diretto con esso“. Viceversa, l’indagine epidemiologica ha evidenziato che per questi due casi, il link sarebbe il coniuge di uno dei due operatori, positivo al Covid19 e in servizio presso un grande ospedale napoletano che di recente è stato interessato da episodi di contagio. L’individuazione dei due casi positivi è avvenuta nell’ambito ...