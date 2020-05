Dolcetti facili al cocco con solo 3 ingredienti | leggerissimi… Gnam!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 2 maggio 2020) Ialsono biscottini morbidissimi a base di albumi. Semplicissimi da preparare, portano allegria e gusto in questi pomeriggi di reclusione forzata. Perfetti per festeggiare ricorrenze, sono deliziosi a fine pasto per un dessert leggero e digeribile. Impiegherete più tempo a leggere la ricetta che ad infornarli. Sistemate tutti glisul piano di lavoro e in pochi minuti l’impasto sarà pronto. Decidete poi se creare i vostri pasticcini con la sac à poche, dosandoli con il cucchiaio o sagomandoli con le mani direttamente sulla leccarda. Se poi siete delle super golose, una volta cotti e raffreddati, fondete del cioccolato a bagnomaria o nel microonde, appoggiate la base dei biscotti o ricoprite la superficie con la salsina… per un’immersione nella dolcezza più goduriosa! Curiose? Iniziamo!...