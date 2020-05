‘dl aprile’, ecco le nuove misure che andranno a rinforzare il sostegno a famiglie e lavoratori (Di sabato 2 maggio 2020) ecco le misure varate dal governo che costituiscono l’atteso ‘dl aprile’, redatto per fronteggiare l’emergenza coronavirus che introduce ‘nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19’. Il Mef: “Anche i carabinieri controlleranno sul lavoro” Dal canto suo il ministero del Lavoro, ha fatto saper che, eccezionalmente, per gestire e vigilare al meglio l’emergenza epidemiologica (monitorando la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive), ha comunicato che “si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti”. Ammortizzatori sociali – ... Leggi su italiasera Il ‘dl aprile’ arriverà a maggio e lo scostamento del bilancio slitta : prevale l’andamento lento (Di sabato 2 maggio 2020)levarate dal governo che costituiscono l’atteso ‘dl aprile’, redatto per fronteggiare l’emergenza coronavirus che introduce ‘urgenti dieconomico per, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19’. Il Mef: “Anche i carabinieri controlleranno sul lavoro” Dal canto suo il ministero del Lavoro, ha fatto saper che, eccezionalmente, per gestire e vigilare al meglio l’emergenza epidemiologica (monitorando la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive), ha comunicato che “si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti”. Ammortizzatori sociali – ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Bozza dl aprile, divieto licenziamento per altri 3 mesi, reddito di emerge… - RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Dl Aprile, bozza: cassa integrazione fino al 31 ottobre, reddito d'emergenza e stop ai licenziamenti per 3 mesi… - iLCiTwi : RT @FmMosca: DL APRILE “STOP licenziamenti per 5 MESI” Le aziende porteranno direttamente i libri in tribunale? POSSO ACCETTARLO LO STOP… - Agenparl : FASE 2: BALDELLI (FI), RIDICOLO CHIAMARE 'APRILE' PROSSIMO DL, SIAMO GIA' A MAGGIO - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘dl aprile’