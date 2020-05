Disney+, maggio 2020: le novità in catalogo (Di sabato 2 maggio 2020) Disney+ ha svelato i nuovi titoli in arrivo a maggio 2020 nel catalogo della piattaforma, tra cui anche Toy Story 4 e Ant-Man and the Wasp. Su Disney+ a maggio 2020 arrivano nel catalogo film molto attesi come il quarto capitolo di Toy Story, vincitore dell'Oscar 2020, e Ant-Man and the Wasp, seconda parte della saga Marvel con Paul Rudd. In Toy Story 4, Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura", Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con ... Leggi su movieplayer Disney+ novità maggio 2020 : film - serie tv e originals

Disney+ : ecco la lista delle 5 migliori uscite di maggio 2020

Disney+ - le uscite di maggio 2020 : Star Wars : L’Ascesa di Skywalker - Toy Story 4 - Ant Man and the Wasp e altri (Di sabato 2 maggio 2020)ha svelato i nuovi titoli in arrivo aneldella piattaforma, tra cui anche Toy Story 4 e Ant-Man and the Wasp. Suarrivano nelfilm molto attesi come il quarto capitolo di Toy Story, vincitore dell'Oscar, e Ant-Man and the Wasp, seconda parte della saga Marvel con Paul Rudd. In Toy Story 4, Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura", Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con ...

erikaa_50 : RT @Daninseries: 'Beh, maggio non può andare peggio di marzo e aprile' 5 minuti dopo: 'ADDIO A DISNEY CHANNEL: LO STORICO CANALE CHIUDE P… - fpdidaninserie : RT @Daninseries: 'Beh, maggio non può andare peggio di marzo e aprile' 5 minuti dopo: 'ADDIO A DISNEY CHANNEL: LO STORICO CANALE CHIUDE P… - alsworld2 : SKY: DAL 1 MAGGIO I CANALI DISNEY CHANNEL E DISNEY CHANNEL +1 NON SARANNO PIÚ VISIBILI SU SKY IO: #DisneyChannel - vittoriamaiutto : RT @Daninseries: 'Beh, maggio non può andare peggio di marzo e aprile' 5 minuti dopo: 'ADDIO A DISNEY CHANNEL: LO STORICO CANALE CHIUDE P… - tuttocartoni : Da venerdì 1° maggio nella sezione dedicata a #StarWars una speciale personalizzazione della piattaforma di streami… -