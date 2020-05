Disney Channel e Disney Junior chiudono i battenti in Italia

trash_italiano : Disney Channel chiude. Colpo al cuore. 2020 ti odio. - CarlottaFerlito : oggi ho visto un articolo che paragonava TikTok a Disney Channel, dicendo che il primo sostituirà il secondo.... volevo piangere - psychoticvhar : RT @drypetis: dato che disney channel ha definitivamente chiuso i battenti ricordiamo chi era la vera regina di quel programma https://t.co… - chanel87s : RT @obvsessedems: Hanno chiuso Disney Channel e ora come ora posso dire che si è appena conclusa una delle ere più belle della mia vita. No… - GottardiCom : RT @escapewjthniall: grazie disney channel per avermi regalato alex come mood perenne della mia vita -

Disney Channel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Disney Channel