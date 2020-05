Delio Rossi | Per chi lo ama | non ha senso che il calcio ricominci Tanta confusione

(Di sabato 2 maggio 2020), allenatore, parla a Marte Sport Live: “Siamo di fronte ad un’emergenza che non aveva previsto nessuno. E’ difficile avere soluzioni pronte in tasca.

Delio Rossi, allenatore, parla a Marte Sport Live: “Siamo di fronte ad un’emergenza che non aveva previsto nessuno. E’ difficile avere soluzioni pronte in tasca. C’è da salvaguardare la salute dell’in ...A otto anni di distanza, la visione di quelle immagini genera ancora sconcerto e imbarazzo. Perché il 2 maggio 2012 è nella storia del calcio italiano non tanto per un gesto tecnico o una partita memo ...