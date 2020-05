Del Piero | «Giocare mi manca Sydney bella esperienza»

(Di sabato 2 maggio 2020) L’ex attaccante della Juventus Delracconta il biennio trascorso in Australia con la maglia delFC Alessandro Delha partecipato a una diretta Instagram con Christian Vieri, soffermandosi sulla suaalFC: «mitanto. In Australia mi sono divertito, è stato un salto nel vuoto ma anche una». «Parliamo di un altro modo di vedere il calcio. È fisico, passionale e istintivo con meno tecnica e tattica rispetto all’Europa. Sono arrivato lì dalla Juventus ed ero abituato a doppie sedute, lì si faceva un’ora di allenamento solo quattro volte a settimana». Leggi su Calcionews24.com

Alessandro Del Piero ha partecipato a una diretta Instagram con Christian Vieri, soffermandosi sulla sua esperienza al Sydney FC: «Giocare mi manca tanto. In Australia mi sono divertito, è stato un sa ...