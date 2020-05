Decreto maggio, arriva il reddito di emergenza: i requisiti (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. E’ quello contenuto in una prima bozza del Decreto, anticipato oggi dalla stampa con le nuove misure anticoronavirus che dovrebbe andare in Cdm entro meta’ settimana. Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il Decreto Cura Italia, come Cig e cassa in deroga all’introduzione del nuovo Rem, il reddito di emergenza. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter. A decorrere da maggio è istituito il reddito di emergenza, di seguito denominato ”Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “ll Rem è determinato in un ammontare ... Leggi su anteprima24 Il governo ci riprova : nel “decreto aprile” (ma siamo già a maggio) spunta il reddito di emergenza

Bonus 1000 Partite Iva a maggio : come funziona - requisiti - chi ha diritto all’indennità. Decreto in bozza

Coronavirus - nuovo decreto : reddito emergenza sino a 800 euro - a maggio bonus più ricchi (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. E’ quello contenuto in una prima bozza del, anticipato oggi dalla stampa con le nuove misure anticoronavirus che dovrebbe andare in Cdm entro meta’ settimana. Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con ilCura Italia, come Cig e cassa in deroga all’introduzione del nuovo Rem, ildi. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti. Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter. A decorrere daè istituito ildi, di seguito denominato ”Rem”, quale misura di sostegno alper i nuclei familiari in conseguenza dell’epidemiologica da Covid-19. “ll Rem è determinato in un ammontare ...

NicolaPorro : L'ideona di defiscalizzare il monopattino. È garantito, ci sarà un rischio trasporti. Il #Decreto di aprile? Uscirà… - forza_italia : Il governo aspetta maggio per fare il decreto aprile. LORO ASPETTANO. Famiglie, imprese, partite Iva e profession… - fattoquotidiano : In ritardo - Slitta alla prossima settimana il testo da 55 miliardi. Per il Reddito di emergenza legato all’Isee se… - Virus1979C : La rete di protezione si allarga Ecco la bozza del decreto che finanzia gli aiuti per aprile e maggio. Si allarga l… - massimo_san : RT @Open_gol: Licenziamenti sospesi e detrazioni fino a 300 euro per i centri estivi - Le misure sul tavolo del governo -