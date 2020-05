Decorare le crostate con la pasta frolla | ecco 11 semplici decori da poter fare in

(Di sabato 2 maggio 2020)lecon la: 11 decorazioni dain modo semplice! Laè la base perfetta per realizzare delle golosedi frutta. Se volete rendere più particolare il vostro dolce potete usare questo impasto per realizzare delle decorazioni super originali.qualche magnifica idea.lecon la: forme geometriche Volete abbellire il vostro dolce con delle forme geometriche? Potete utilizzare una piccola scatoletta di plastica ma anche dei bicchieri di vetro di diverse dimensioni o una cannuccia di plastica e ritagliare dei quadratini o dei cerchi dalla. Con i quadratini potete creare un bordo esterno di una crostata di frutta e con i cerchi potete realizzare una torta che ricorda le scaglie di un pesce. Invece se volete usare lada cui avrete ritagliato le forme potete ...

Accipicchina : Come decorare le crostate -

Ultime Notizie dalla rete : Decorare crostate

PrimaStampa.eu

A grande richiesta nell’ultima puntata di Domenica In, Iginio Massari, ospite di Mara Venier, ha ridato la ricetta della sua crostata. Se qualcuno si era perso la ricetta della crostata di Iginio Mass ...E così, come dice il detto: “Se la vita ti da dei limoni, tu fai una limonata”, io ho voluto esagerare e sono andata ben oltre. Premetto che in casa abbiamo sempre tanti limoni perché li uso spesso, e ...